КСУ розпочав розгляд справи щодо Закону "Про судоустрій і статус суддів"

Розпочалося пленарне засідання Великої палати КСУ, в ході якого розглядатиметься справа за поданням 51 нардепа щодо конституційності окремих положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, суддя-доповідач у справі - Наталія Шаптала.

"Дана справа розглядається у формі письмового провадження. Кворум для роботи Великої плалати Конституційного суду є", - оголосила Шаптала.

За словами судді-доповідача, на пленарному засіданні присутні 15 суддів Конституційного суду. З поважних причин відсутні двоє суддів КС.

Заяв про відвід або самовід суддів не надходило.

Як повідомлялося, 18 квітня 2019 року до КСУ надійшло конституційне подання 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) другого речення частини четвертої статті 54, частини дев’ятої статті 56 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року №1402–VІІІ.

У другому реченні статті 54 Закону мова йде про те, що "перебуваючи на посаді, суддя не може бути кандидатом на виборні посади в органах державної влади (крім судової) та органах місцевого самоврядування, а також брати участь у передвиборчій агітації".

Частина дев’ята статті 56 закону регламентує, що суддя до звільнення з посади або припинення його повноважень не може бути нагороджений державними нагородами, а також будь-якими іншими нагородами, відзнаками, грамотами. Суддя може бути нагороджений державними нагородами лише за проявлену ним особисту мужність і героїзм в умовах, пов’язаних із ризиком для життя.

У поданні депутати вказують, що положення статті 54 закону №1402-VIII фактично скасовує право суддів бути обраними на виборну посаду. На думку авторів подання, положення другого речення частини четвертої статті 54 закону "являє собою довільне та розширене тлумачення вимог частини другої статті 127 Конституції України, якими суддів фактично позбавлено пасивного виборчого права". Як стверджується в поданні, положення другого речення частини четвертої статті 54 Закону не відповідають статтям 8, 22, 24, 38, 64, 127 Конституції України.

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Щодо положення частини дев'ятої статті 56 закону, згідно з яким суддя до свого звільнення з посади або припинення повноважень не може бути нагороджений державними нагородами, крім нагород за проявлену ним особисту мужність і героїзм в умовах, пов’язаних із ризиком для життя, автори подання вважають, що таким чином у законі закріплено дискримінацію суддів відносно решти представників влади в Україні на предмет відзначення їх державними нагородами. Обґрунтовуючи свої твердження, депутати зазначають, що положення частини дев’ятої статті 56 закону суперечать статтям 1, 8, 9, 21, 22, 23, 24, 92 Основного закону України.