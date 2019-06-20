КСУ визнав конституційним указ про розпуск Ради

Про це повідомляється на сайті КСУ.

“Конституційний Суд України ухвалив рішення у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» від 21 травня 2019 року №303/2019.

Цим рішенням Конституційний Суд України визнав таким, що відповідає Конституції України (є конституційним) Указ Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у рішенні КС зауважується, що Верховна Рада України (VII скликання) 21 лютого 2014 року змінила редакцію статті 83 Конституції України, доповнила її положеннями щодо коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України. Також відповідно до нової редакції статті 90 Президент був наділений правом достроково припиняти повноваження ВР у випадку невиконання вимог статті 83 щодо формування коаліції депутатських фракцій у парламенті.

Водночас у КСУ зауважили, що “Верховна Рада України (VIII скликання), обрана на позачергових виборах 26 жовтня 2014 року, протягом строку своїх повноважень не відновила у Регламенті Верховної Ради України правове регулювання питання припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, з яким пов’язується початок перебігу місячного терміну формування нової коаліції депутатських фракцій і конституційне право Президента України достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо така коаліція депутатський фракцій не сформована в Україні”.

Внаслідок цього виник конституційний конфлікт між Президентом та парламентом підстав дострокового припинення повноважень, зауважують у КСУ та підкреслюють, що цей конфлікт “не має правового вирішення, так як Основний Закон України не визначає порядку припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, а Регламент Верховної Ради України, всупереч вимогам статті 83 Конституції України, не передбачає порядку припинення діяльності коаліції депутатських фракцій депутатських фракцій у Верховній Раді України”.