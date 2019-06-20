Голова КСУ заперечує, що зустрічалась із Зеленським

Голова Конституційного суду Наталія Шаптала заперечує заяву народного депутата Олега Ляшка про її зустріч з Президентом Володимиром Зеленським.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті суду.

Зазначається, що на офіційній сторінці Радикальної партії 19 червня була опублікована інформація, що голову КС двічі викликали до Адміністрації Президента. Згодом про це повідомив в ефірі телеканалу «112 Україна» сам депутат.

"У зв’язку із зазначеним вважаю за необхідне спростувати наклепницькі твердження О.В. Ляшка щодо відвідування мною особисто Адміністрації Президента України та моїх зустрічей з Президентом України Володимиром Зеленським", - йдеться у заяві.

"Моя зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським мала місце 20 травня 2019 року під час урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого інавгурації новообраного Президента України, коли я як голова Конституційного суду України, виконуючи свій конституційний обов’язок, приводила до присяги новообраного Президента України. Відповідне засідання, на якому був присутній О.В. Ляшко, транслювалося у прямому ефірі багатьма ЗМІ, а також інформацію з цього питання було опубліковано на офіційному веб-сайті Конституційного суду України та офіційному порталі Верховної Ради України", - стверджує Шаптала.

Також у заяві КС зазначається, що Президент 11 червня був присутній на відкритій частині пленарного засідання Великої палати Конституційного суду України із розгляду справи щодо відповідності Конституції його указу «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів».

У суді наголошують, що заява Ляшка про зустрічі Шаптали з Президентом "має маніпулятивний характер і не відповідає дійсності".

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 20 травня під час інавгураційної промови оголосив про розпуск Верховної Ради VIII скликання. 21 травня він підписав указ "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради VIII скликання та призначення позачергових виборів". Позачергові парламентські вибори, згідно з указом Президента, призначено на 21 липня цього року.

У четвер, 23 травня, указ набув чинності після опублікування в "Урядовому кур’єрі", а вже наступного дня в Україні стартувала виборча кампанія.

24 травня народні депутати від фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук та Ігор Алексєєв внесли до КСУ подання з 62 підписами народних депутатів про неконституційність указу Президента про дострокове припинення повноважень ВР. Вони попросили розглянути це подання упродовж місяця.

29 травня КСУ відкрив провадження у даній справі і призначив її розгляд у формі усного слухання на 11 червня, після цього суд перейшов до розгляду справи на закритій частині.