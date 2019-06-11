Розпуск Ради: КСУ перейшов до закритої частини розгляду справи

Розпуск Ради: КСУ перейшов до закритої частини розгляду справи

Укрінформ
Велика палата Конституційного Суду перейшла до закритої частини розгляду подання народних депутатів щодо конституційності Указу Президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Про це оголосила у вівторок голова суду Наталія Шаптала після завершення розгляду справи у формі усного провадження, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Розгляд справи на відкритій частині пленарного засідання Великої палати Конституційного Суду оголошую закритим. Конституційний Суд України не завершив свою роботу і переходить працювати у закриту частину пленарного засідання для прийняття рішення у даній справі», - оголосила вона.

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Шаптала додала, що остаточне рішення у справі з приводу конституційності указу Президента буде оприлюднене на офіційному веб-сайті Конституційного Суду.

Раніше повідомлялося, що Конституційний Суд визначив дане подання як невідкладне, і воно має бути розглянуте впродовж місяця з дня відкриття провадження, тобто до 29 червня.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок Велика палата Конституційного Суду у формі усного слухання розглядала подання народних депутатів щодо конституційності Указу Президента про розпуск Верховної Ради. Суддею-доповідачем у цій справі виступає Віктор Кривенко.

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