Зеленський обговорив із канадськими депутатами посилення санкцій проти Росії

Під час першої офіційної зустрічі членів групи дружби з Україною парламенту Канади та Президента України Володимира Зеленського йшлося про посилення санкційного тиску на Росію.

Про це розповів голова групи дружби Борис Вжесневський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Члени групи дружби із Україною парламенту Канади провели дуже конструктивну та інформативну зустріч із Президентом Зеленським та його командою. Розмова була чесною та включала у себе такі важливі питання, як: посилення санкцій проти Росії та надання Україні оборонної летальної зброї”, - сказав Вжесневський.

Він наголосив, що члени групи “підтвердили налаштованість Канади стояти пліч-о-пліч із народом України у цьому та інших важливих питаннях”.

Вжесневський додав, що під час зустрічі передав Зеленському оригінальну друкарську пластину, яку канадські українці використовували у незаконних друкарнях на території України до проголошення Незалежності. “Я пояснив, що Канада була не лише першою Західною державою, що визнала незалежність України, але українські канадці також відіграли важливу роль на шляху українців до Незалежності”, - розповів депутат.

Нагадаємо, у Торонто з 2 липня триває третя міжнародна конференція стосовно реформ в Україні. У 2018 році подібний захід відбувся у Копенгагені, а в 2017 - в Лондоні. Головна мета конференції - ознайомити міжнародних партнерів зі здобутками України у проведенні системних реформ, а також окреслити подальші напрямки взаємодії та практичної допомоги Україні на цьому шляху.

Для участі у конференції в Канаді перебували Президент Володимир Зеленський, велика урядова делегація на чолі із першим віце-прем’єр-міністром Степаном Кубівим, а також представники неприбуткового та приватного секторів.

Фото: прес-служба Президента України