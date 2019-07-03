Гройсман скликає Кабмін на п’ятницю

У п'ятницю, 5 липня, відбудеться засідання уряду.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"5 липня під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана відбудеться засідання уряду", - йдеться в анонсі.

Зазначається, що початок заходу запланований на 12:30.

Як відомо, засідання уряду традиційно проводяться по середах.

Укрінформ повідомляв, що Прем'єр-міністр Володимир Гройсман у середу, 3 липня, перебував з робочою поїздкою у Житомирській області, а перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів 2-4 липня бере участь у Конференції з підтримки реформ в Україні, яка проходить у канадському Торонто.