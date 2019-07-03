Україна заощаджує 6 мільярдів щороку завдяки боротьбі з корупцією - єврокомісар

Завдяки закриттю корупційних лазівок, Україна вже заощаджує 6 мільярдів євро щороку. Водночас викликом залишається концентрація капіталу, оскільки п’ять найзаможніших українців контролюють десяту частину ВВП.

Таку думку висловила єврокомісар з внутрішнього ринку, індустрії, підприємництва та малого бізнесу Ельжбета Беньковська під час панелі “Україна: суверенна, безпечна та процвітаюча” на конференції з українських реформ в Торонто, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я дам вам один приклад щодо боротьби з корупцією. За останні роки, в Україні було закрито корупційні лазівки загальним обсягом у 6 мільярдів євро. Це наочний приклад того, що країна змінюється”, - зазначила вона.

Водночас, на її думку, викликом залишається концентрація капіталу.

“П’ять найбагатших українців контролюють 10% ВВП. У США, а також у Польщі, десять найбагатших контролюють 3% ВВП. Це те, що треба подолати у найближчому майбутньому”, - зауважила Беньковська.

На думку єврокомісара, потрібно застосовувати інструменти для пожвавлення малого бізнесу, оскільки торгівля з ЄС зростає. Вона нагадала, що Польща нині є найбільшим торговельним партнером України серед країн ЄС, а експорт з України до Польщі нині більший, ніж до Росії.

“Все на правильному шляху. Але виклики великі. Люди нині менш терплячі, ніж у вси попередні сторіччя”, - підсумувала Беньковська.

У канадському Торонто 2 липня відкрилася міжнародна конференція з питань реформ в Україні.

За даними Мінфіну, цього року конференцію у Торонто відвідають понад 300 партнерів України. Серед них делегації з 37 країн світу та дев'яти міжнародних організацій та інституцій.