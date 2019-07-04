Яке економічне майбутнє чекає на українців: тарифи, бюджети та енергетика. Публічна дискусія

4 липня, 10:30 - Пріоритети та плани нового парламенту

Організатори: Виборча Рада UA; Реанімаційний Пакет Реформ.

Учасники: Ігор Бураковський - доктор економічних наук, голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій; Юлія Чеберяк - експертка з енергоефективності Громадянської мережі «ОПОРА»; Валерій Пекар - викладач, громадський діяч; Олександр Пліва - головний експерт групи РПР Муніципальний розвиток; Євген Бистрицький - голова громадської ініціативи "Виборча Ради UA"; Сергій Марченко – представник політичної партії «Українська стратегія»; Павло Кухта - представник політичної партії «Голос»; Дмитро Романович - представник політичної партії «Голос»; Іван Мірошниченко - представник політичної партії «Сила і честь»; Сергій Соболєв - представник політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»; Галина Третьякова - представник політичної партії «Слуга народу»; Ніна Южаніна, Наталія Бойко - представники політичної партії "Європейська Солідарність"; Андрій Сек - МБО ЕПЛ; Дмитро Яблоновський - заступник директора Центру економічної стратегії; Аліна Свідерська - представник політичної партії «Голос».

Питання до обговорення:

Пріоритети економічного розвитку та бюджетної політики.

Стосунки з міжнародними фінансовими організаціями.

Бачення шляхів демонополізації та деолігархізації.

Запровадження ринку сільськогосподарської землі.

Пенсійна реформа.

Реформа трудового законодавства.

Політика тарифів.

Реформа енергетичного сектору.

Охорона довкілля.

Довідково. Це друга з чотирьох публічних дискусій представників громадської ініціативи Виборча Рада UA та Реанімаційного Пакету Реформ з представниками партій щодо пріоритетів та планів нового парламенту. Цього разу обговорення присвячене економічним питанням та сталому розвитку.

Проєкт здійснюється Виборчою Радою UA за організаційної підтримки Школи політичної аналітики НаУКМА в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, а також за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» у співпраці з Реанімаційним Пакетом Реформ в рамках програми з інституційної розбудови Центру демократії та верховенства права, що здійснюється за фінансової підтримки Швеції.

Додаткова інформація за тел.: +380980536013; e-mail: shulimovstas@gmail.com (Станіслав Шулімов - менеджер Школи політичної аналітики НаУКМА).

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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