Яке економічне майбутнє чекає на українців: тарифи, бюджети та енергетика. Публічна дискусія
Організатори: Виборча Рада UA; Реанімаційний Пакет Реформ.
Учасники: Ігор Бураковський - доктор економічних наук, голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій; Юлія Чеберяк - експертка з енергоефективності Громадянської мережі «ОПОРА»; Валерій Пекар - викладач, громадський діяч; Олександр Пліва - головний експерт групи РПР Муніципальний розвиток; Євген Бистрицький - голова громадської ініціативи "Виборча Ради UA"; Сергій Марченко – представник політичної партії «Українська стратегія»; Павло Кухта - представник політичної партії «Голос»; Дмитро Романович - представник політичної партії «Голос»; Іван Мірошниченко - представник політичної партії «Сила і честь»; Сергій Соболєв - представник політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»; Галина Третьякова - представник політичної партії «Слуга народу»; Ніна Южаніна, Наталія Бойко - представники політичної партії "Європейська Солідарність"; Андрій Сек - МБО ЕПЛ; Дмитро Яблоновський - заступник директора Центру економічної стратегії; Аліна Свідерська - представник політичної партії «Голос».
Питання до обговорення:
Пріоритети економічного розвитку та бюджетної політики.
Стосунки з міжнародними фінансовими організаціями.
Бачення шляхів демонополізації та деолігархізації.
Запровадження ринку сільськогосподарської землі.
Пенсійна реформа.
Реформа трудового законодавства.
Політика тарифів.
Реформа енергетичного сектору.
Охорона довкілля.
Довідково. Це друга з чотирьох публічних дискусій представників громадської ініціативи Виборча Рада UA та Реанімаційного Пакету Реформ з представниками партій щодо пріоритетів та планів нового парламенту. Цього разу обговорення присвячене економічним питанням та сталому розвитку.
Проєкт здійснюється Виборчою Радою UA за організаційної підтримки Школи політичної аналітики НаУКМА в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, а також за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» у співпраці з Реанімаційним Пакетом Реформ в рамках програми з інституційної розбудови Центру демократії та верховенства права, що здійснюється за фінансової підтримки Швеції.
Додаткова інформація за тел.: +380980536013; e-mail: shulimovstas@gmail.com (Станіслав Шулімов - менеджер Школи політичної аналітики НаУКМА).
Підсумкові матеріали:
Відео з круглого столу:
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