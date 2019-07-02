Зеленський у Канаді вшанував пам’ять жертв Голодомору

Президент України також відвідав у Торонто пересувну мультимедійну виставку про Голодомор, яка подорожує по Канаді в обладнаному за останнім словом техніки автобусі.

Під час відвідування меморіалу директор української католицької школи святого Димитрія передала Зеленському виготовлений учням плакат зі словами підтримки українським морякам, утримуваним в російському полоні.

“Діти підготували такий подарунок, адже для моряків дуже важливою є підтримка, важливо знати, що про них пам’ятають. Держава України і наш великий друг Канада робитимуть усе, аби наші хлопці якомога швидше повернулися додому”, - прокоментував Зеленський.

Читайте також: Зеленський пообіцяв діаспорі у Канаді захищати українську мову і курс до ЄС та НАТО

Як повідомлялося, Зеленський 1-3 липня із першим офіційним візитом у Канаді, в рамках якого він візьме участь у конференції щодо реформ в Україні. Зранку Президент вже провів зустріч із лідерами української громади Канади.