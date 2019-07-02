Зеленський у Канаді вшанував пам’ять жертв Голодомору

Зеленський у Канаді вшанував пам’ять жертв Голодомору

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Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Канади поклав квіти до меморіалу жертвам Голодомору.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, разом із членами української делегації участь у церемонії також взяв міністр імміграції Канади Ахмед Хусен.

Президент України також відвідав у Торонто пересувну мультимедійну виставку про Голодомор, яка подорожує по Канаді в обладнаному за останнім словом техніки автобусі.

Під час відвідування меморіалу директор української католицької школи святого Димитрія передала Зеленському виготовлений учням плакат зі словами підтримки українським морякам, утримуваним в російському полоні.

“Діти підготували такий подарунок, адже для моряків дуже важливою є підтримка, важливо знати, що про них пам’ятають. Держава України і наш великий друг Канада робитимуть усе, аби наші хлопці якомога швидше повернулися додому”, - прокоментував Зеленський.

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Як повідомлялося, Зеленський 1-3 липня із першим офіційним візитом у Канаді, в рамках якого він візьме участь у конференції щодо реформ в Україні. Зранку Президент вже провів зустріч із лідерами української громади Канади.

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