Зеленський пообіцяв діаспорі у Канаді захищати українську мову і курс до ЄС та НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що як гарант Конституції захищатиме українську мову, суверенітет України і курс до Європи та НАТО.

Про це він заявив під час зустрічі з керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади у Торонто, повідомляє пресслужба глави держави.

«У Конституції записано, що єдина державна мова в Україні – українська. Я як Президент, як гарант Конституції захищатиму українську мову, наш суверенітет і наш курс до Європи та НАТО», - запевнив Зеленський.

Водночас глава держави подякував українцям Канади за всебічну підтримку України.

«Дякую кожному з вас за те, що ви завжди підтримуєте незалежність, нашу територіальну цілісність. Волонтерську та соціальну справу, яку ви робите, важко переоцінити. Йдеться про підтримку України з початку російської агресії», – сказав Президент.

Під час зустрічі обговорювалися також актуальні кроки, які може зробити українська влада, щоб створити кращі можливості для українців, котрі проживають за кордоном, відвідувати та вільно працювати в Україні.

«Я хочу зробити так, щоб ви приїздили в Україну не в гості, а додому», – запевнив Президент.

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Він закликав українську громаду Канади активно долучатися до побудови нової демократичної й заможної України.

За даними ОП, на території Канади проживають майже 1,4 мільйона українців, і це друга за чисельністю українська діаспора у світі.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 1-3 липня перебуває з робочим візитом у Канаді, місті Торонто.