Єврокомісар Беньковська представлятиме ЄК на конференції у Торонто

«Завтра єврокомісар Беньковська зустрінеться з Президентом Зеленським та візьме участь у панельній дискусії щодо суверенітету, безпеки та добробуту України разом з іншими представниками високого рівня від країн ЄС, України, Канади та міжнародних організацій. … Єврокомісар також візьме участь в діловій вечері разом з керівниками делегацій для обговорення питань безпеки на глобальному та регіональному рівнях», - йдеться у повідомленні.

У Єврокомісії нагадали, що конференція дасть Україні та її міжнародним партнерам можливість оцінити та підтримати прогрес у демократичних перетвореннях в країні. Обговорення буде зосереджено навколо так званих «принципів Торонто» - йдеться про ключові пріоритети політичних, економічних та соціальних реформ в Україні.

Цього року конференція, третя за ліком, відбудеться за підтримки прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. У заході візьмуть участь представники української влади на чолі з Президентом Володимиром Зеленським, широке коло представників інших країн, громадських організацій, бізнесу, міжнародних партнерів та української діаспори.

Читайте також: Зеленський відбув з візитом до Канади

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський відбув до Канади з триденним візитом, де візьме участь у міжнародній конференції з підтримки реформ в Україні, що проходитиме у Торонто.

Планується, що під час візиту Президент проведе зустріч із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, міністром закордонних справ Христею Фріланд, членами канадського парламенту та представниками ділових кіл.