Ляшко каже, що Президент заветував закон про ТСК з процедурою імпічменту

«27 червня о 18 годині минув термін підписання Президентом Зеленським закону про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України, в якому цілий розділ присвячений і регламентованій процедурі імпічменту Президента України. За моєю інформацією, Зеленський заветував цей закон, вигадавши причину, що цей закон не відповідає Конституції», - сказав Ляшко.

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Як повідомляв Укрінформ, ВР 6 червня ухвалила Закон "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" №1098, який передбачає процедуру імпічменту Президента.

12 червня цей закон підписав спікер Андрій Парубій.