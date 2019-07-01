Ляшко каже, що Президент заветував закон про ТСК з процедурою імпічменту
Укрінформ
Лідер фракція «Радикальна партія» Олег Ляшко стверджує, що Президент Володимир Зеленський заветував закон про ТСК, один із розділів якого передбачає процедуру імпічменту.
Про це політик заявив на брифінгу у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«27 червня о 18 годині минув термін підписання Президентом Зеленським закону про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України, в якому цілий розділ присвячений і регламентованій процедурі імпічменту Президента України. За моєю інформацією, Зеленський заветував цей закон, вигадавши причину, що цей закон не відповідає Конституції», - сказав Ляшко.
Як повідомляв Укрінформ, ВР 6 червня ухвалила Закон "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" №1098, який передбачає процедуру імпічменту Президента.
12 червня цей закон підписав спікер Андрій Парубій.