Парубій закликає Зеленського підписати закон про ТСК з процедурою імпічменту
Укрінформ
Голова ВР Андрій Парубій закликає Президента Володимира Зеленського підписати закон "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України", який передбачає процедуру імпічменту президента
Про це сказав Андрій Парубій під час засідання Погоджувальної ради в понеділок, звертаючись до представника Президента у ВР Руслана Стефанчука, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Руслане Олексійовичу, хочу наголосити що, напевно, весь парламент чекає підписання закону про тимчасові слідчі комісії. Роками ми проводили безліч дискусій... з нашими європейськими колегами-депутатами Європарламенту. І, власне, в підготовці до цього законопроєкту і, направду, як добрий знак співпраці, було б дуже важливим підписання закону про ТСК", - сказав Парубій.
Спікер попросив Президента подивитися, вивчити закон і знайти можливість підтвердити рішення Верховної Ради.