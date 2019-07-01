Парубій закликає Зеленського підписати закон про ТСК з процедурою імпічменту

"Руслане Олексійовичу, хочу наголосити що, напевно, весь парламент чекає підписання закону про тимчасові слідчі комісії. Роками ми проводили безліч дискусій... з нашими європейськими колегами-депутатами Європарламенту. І, власне, в підготовці до цього законопроєкту і, направду, як добрий знак співпраці, було б дуже важливим підписання закону про ТСК", - сказав Парубій.

Читайте також: Парубій підписав закон про ТСК щодо імпічменту

Спікер попросив Президента подивитися, вивчити закон і знайти можливість підтвердити рішення Верховної Ради.