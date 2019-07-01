Комітет ВР планує розглянути звільнення Клімкіна та призначення Пристайка 9 липня

Комітет Верховної Ради у закордонних справах планує 9 липня розглянути питання щодо звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справа і призначення на неї Вадима Пристайка.

Про це журналістам після закритої частини засідання комітету повідомила його голова Ганна Гопко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Оскільки ми сфокусувалися на критичній ситуації, яка склалася щодо повернення Російської Федерації до Парламентської асамблеї Ради Європи, і дуже важливо було комітету ухвалити рішення, пов’язані з цим, що зайняло трохи часу і обговорення... І ми прийняли зараз рішення: у вівторок (9 липня – ред.) о 12.00 зібрати комітет для того, щоб ухвалити це кадрове питання і запросити Вадима Пристайка як кандидатуру, подану Володимиром Зеленським на посаду міністра закордонних справ», - зазначила Гопко.

При цьому вона пояснила, що оскільки цього тижня у сесійній залі парламенту також будуть розглядатися поправки до Виборчого кодексу, тому відповідно до регламенту внести на розгляд кадрові питання немає можливості, навіть якщо вони невідкладні. Так, Гопко сподівається, що 9 липня «вже будуть розглянуті питання щодо Виборчого кодексу, якась буде позиція і голосування, і ще є в принципі теоретичний шанс у цьому скликанні ухвалити кадрові рішення».

«Одне із зауважень, яке було у членів комітету раніше, полягало в тому, що ми не можемо відкликати або звільнити Клімкіна, не бачачи кандидатури (запропонованої замість нього - ред.), і тому тоді в залі не було достатньо голосів, бо ми не розуміли: якщо ми звільняємо Клімкіна, то хто ж буде і чи дійсно буде Пристайко. Тому зараз, коли є кандидатура, це знімає питання, зокрема, у тих членів комітету, які не готові були голосувати, не знаючи за кого. Ми сподіваємося, що 9 липня заслухаємо кандидата на посаду міністра Пристайка і розглянемо постанову про його призначення та підтримаємо, тому що більшість членів комітету позитивно ставляться до цього призначення», - додала Гопко.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський висловив обурення тим, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін без погодження з ним відповів на ноту МЗС Росії щодо звільнення українських моряків згідно з рішенням Міжнародного Трибуналу ООН з морського права.

У Верховній Раді 11 червня зареєстрували подання Президента України Володимира Зеленського про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України та призначення Вадима Пристайка.

Раніше, 6 червня, ВР не підтримала проєкт постанови президента про звільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ, внесений до парламенту 30 травня.