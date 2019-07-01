Клімкін не летить на конференцію з підтримки реформ у Торонто

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін не братиме участі у міжнародній конференції з підтримки реформ в Україні у Торонто.

Про це Укрінформу повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко.

"Міністр не братиме участі у візиті (до Канади. - ред.). Урядову делегацію України для участі у Третій конференції з питань реформ у Торонто очолить перший віцепрем'єр-міністр Степан Кубів", - сказала Зеленко.

Як повідомляв Укрінформ, 1-3 липня Президент України Володимир Зеленський відвідає з візитом Канаду. У Торонто глава держави візьме участь у міжнародній Конференції з підтримки реформ в Україні.

На брифінгу 27 червня Володимир Зеленський висловив обурення тим, що міністр закордонних справ Павло Клімкін без погодження з ним відповів на ноту МЗС Росії щодо звільнення українських моряків згідно з рішенням Міжнародного трибуналу ООН з морського права.