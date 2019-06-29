Повернення Росії у ПАРЄ не пов'язане зі звільненням українських в’язнів - Клімкін

Повернення Росії у ПАРЄ жодним чином не пов'язане з питанням імовірного звільнення українських в’язнів.

На цьому наголосив міністр закордонних справ Павло Клімкін у Facebook.

"Багато пишуть про ймовірний розмін між Європою та Росією: повернення Росії в ПАРЄ на можливе звільнення наших в’язнів. Зрада Європи нам всім болить. Але не ведіться на це. Не шукайте такого роду "логічних" виправдань", - написав він.

За словами міністра, головна проблема не в цьому. "Найгірше буде, якщо Росія та Європа вирішать, що вони можуть домовитися за нашою спиною і спробують нав’язати нам чужу стратегію і тактику. Вже зараз в кулуарах можна почути розмови про те, що Україна є спільним сусідством Росії та Європи, спільною відповідальністю, тому мають бути й спільні дії: насправді, дії будуть російські, а Європа буде спостерігати", - переконаний керівник МЗС.

На його думку, цьому може сприяти недосвідченість нової команди в Україні, а економічний маневр у нас майже відсутній.

"І от ми вже не встигнемо озирнутися, як відверту капітуляцію нам намагатимуться представити як довгоочікувану перемогу. Якщо так трапиться, опинимося на два покоління у сірій буферній зоні", - вважає Клімкін.

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Він наголосив, що долю України мають вирішувати лише українці. "І рішення, якими б складними вони не були, маємо приймати ми самі. Інші будуть нам допомагати, лише якщо у нас будуть власні розум та тверда, навіть дуже жорстка воля відстоювати свою позицію", - заявив міністр.

Раніше п'ятий Президент України Петро Порошенко назвав дуже "тривожним дзвінком" той факт, що перед зустріччю президентів США та Росії на саміті Великої двадцятки, на якій обговорювалися питання і щодо України, позиції не були узгоджені з нашою країною.