Міжнародна спільнота й надалі допомагатиме Україні - Фріланд

“Я рада, що Канада цього року приймає конференцію щодо реформ в Україні. Це - безцінна можливість для Канади та міжнародної спільноти продемонструвати нашу підтримку реформ в Україні. Разом ми й надалі працюватимемо над зміцненням заснованого на правилах міжнародного порядку й створенням для українців майбутнього, якого вони заслуговують”, - сказала Фріланд.

У МЗС Канади наголосили, що “Канада та міжнародні партнери солідарні із Україною” й додали, що участь у конференції візьмуть більше 800 друзів та партнерів, включно із міністрами закордонних справ, керівниками міжнародних інституцій, парламентарями, представниками приватного й неприбуткового сектора. “У Торонто будуть представлені 39 держав і сім міжнародних організацій”, - зауважили у дипломатичному відомстві.

Як повідомлялося, конференція у Торонто триватиме з 2 по 4 липня. У 2018 році подібний захід відбувся у Копенгагені, а в 2017-ому - в Лондоні. Головна мета конференції - ознайомити міжнародних партнерів зі здобутками України у проведенні системних реформ, а також окреслити подальші напрямки взаємодії та практичної допомоги Україні на цьому шляху.