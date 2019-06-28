Геращенко припускає, що Путін звільнив чотирьох українців через зустріч із Трампом

Геращенко припускає, що Путін звільнив чотирьох українців через зустріч із Трампом

Укрінформ
Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко зазначає, що окупанти повинні негайно звільнити всіх українців, які незаконно утримуються в Донецьку і Луганську.

Про це вона зазначила на своїй сторінці у Facebook.

“Добре, коли українців відпускають з тюрем в окупації, я завжди радію за родини звільнених. Й було б правильно, щоб окупанти також негайно звільнили тих, хто більше чотирьох років незаконно утримується в Донецьку і Луганську, й наших військових - героїв, й журналіста, й жінок. Їх прізвища добре відомі і Москві, де приймаються рішення, й кремлівським маріонеткам з ОРДЛО, й всім іншим”, - наголосила Геращенко.

Вона додала, що Україна бореться за всіх заручників і наголошує, що окупанти мають відпустити й тих, кого мордують роками і безпідставно викреслюють зі списків для звільнення. На думку Геращенко, героїв використовують у кремлівських ігрищах.

“В рамках Мінської групи ми сотні разів включали ці прізвища в списки й боляче, що героїв і досі тримають, використовуючи в своїх кремлівських ігрищах. Рік тому, коли раз за разом, з тижня в тиждень, в рамках офіційної переговорної Мінської групи і ТКГ нам відмовляли в звільненнях і блокували всі наші ініціативи, я зробила прогноз - Путін і його маріонетки віддадуть когось перед виборами, президентськими чи парламентськими, й це буде певна частина виборчої кампанії певних політичних сил. Хоч, можливо, зараз це й частина зустрічі американського і російського президентів на G20, де потрібен був бодай якийсь прогрес по Україні”, - написала перший віцеспікер.

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Геращенко також побажала членам Мінської групи досягти прогресу в переговорній роботі і витягнути українських полонених.

“Щиро бажаю тим колегам, які зараз офіційно призначені і працюють в рамках Мінської групи, аби їм вдалося досягти прогресу в переговорній роботі і витягти наших героїв. Всіх - і моряків, і політв‘язнів, і заручників - чекаємо вдома. Й якби була воля Путіна, який тримає їх всіх як розмінну монету в своїх іграх, то ці чоловіки і жінки давно б були вдома, в Україні”, - зазначила Геращенко.

Вона додала, що правило “нічого про Україну і без України, за спиною України” має жорстко відстоюватися владою.

“Про Україну - тільки з Україною і за участі України. Поки що з цим є питання”, - підкреслила Геращенко.

Як повідомлялося, четверо українців, які перебували в полоні в окремих районах Донецької та Луганської областей, прибули до Києва. Домовленість про передачу утримуваних в ОРДЛО українців була досягнута в Мінську під час переговорів голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука з ватажками "Л/ДНР" Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником.

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