Геращенко припускає, що Путін звільнив чотирьох українців через зустріч із Трампом

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко зазначає, що окупанти повинні негайно звільнити всіх українців, які незаконно утримуються в Донецьку і Луганську.

Про це вона зазначила на своїй сторінці у Facebook.

“Добре, коли українців відпускають з тюрем в окупації, я завжди радію за родини звільнених. Й було б правильно, щоб окупанти також негайно звільнили тих, хто більше чотирьох років незаконно утримується в Донецьку і Луганську, й наших військових - героїв, й журналіста, й жінок. Їх прізвища добре відомі і Москві, де приймаються рішення, й кремлівським маріонеткам з ОРДЛО, й всім іншим”, - наголосила Геращенко.

Вона додала, що Україна бореться за всіх заручників і наголошує, що окупанти мають відпустити й тих, кого мордують роками і безпідставно викреслюють зі списків для звільнення. На думку Геращенко, героїв використовують у кремлівських ігрищах.

“В рамках Мінської групи ми сотні разів включали ці прізвища в списки й боляче, що героїв і досі тримають, використовуючи в своїх кремлівських ігрищах. Рік тому, коли раз за разом, з тижня в тиждень, в рамках офіційної переговорної Мінської групи і ТКГ нам відмовляли в звільненнях і блокували всі наші ініціативи, я зробила прогноз - Путін і його маріонетки віддадуть когось перед виборами, президентськими чи парламентськими, й це буде певна частина виборчої кампанії певних політичних сил. Хоч, можливо, зараз це й частина зустрічі американського і російського президентів на G20, де потрібен був бодай якийсь прогрес по Україні”, - написала перший віцеспікер.

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Геращенко також побажала членам Мінської групи досягти прогресу в переговорній роботі і витягнути українських полонених.

“Щиро бажаю тим колегам, які зараз офіційно призначені і працюють в рамках Мінської групи, аби їм вдалося досягти прогресу в переговорній роботі і витягти наших героїв. Всіх - і моряків, і політв‘язнів, і заручників - чекаємо вдома. Й якби була воля Путіна, який тримає їх всіх як розмінну монету в своїх іграх, то ці чоловіки і жінки давно б були вдома, в Україні”, - зазначила Геращенко.

Вона додала, що правило “нічого про Україну і без України, за спиною України” має жорстко відстоюватися владою.

“Про Україну - тільки з Україною і за участі України. Поки що з цим є питання”, - підкреслила Геращенко.

Як повідомлялося, четверо українців, які перебували в полоні в окремих районах Донецької та Луганської областей, прибули до Києва. Домовленість про передачу утримуваних в ОРДЛО українців була досягнута в Мінську під час переговорів голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука з ватажками "Л/ДНР" Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником.