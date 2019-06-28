Флешмоб Вакарчука під Радою намагалася зірвати "Партія Шарія"

Представники партії "Голос" зі своїм лідером Святославом Вакарчуком влаштували флешмоб "Беремо Раду в свої руки".

Захід відбувся на площі Конституції перед Верховною Радою, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо ми візьмемось усі разом за руки, ми візьмемо Верховну Раду, в буквальному сенсі, у свої руки, і оточимо її поки що стільки, скільки дозволяють нам ці мури і паркани, які поставила влада", - сказав Вакарчук.

Лідер партії "Голос" пообіцяв, що територія навколо Ради буде відкрита, коли його партія зайде в парламент.

У флешмобі взяли участь близько сотні людей. Вони взялися за руки і вишикувалися навпроти будівлі Верховної Ради.

Перед початком флешмобу на площу прийшли кілька десятків людей з червоними повітряними кульками, які назвалися представниками "Партії Шарія". Вони заважали проводити флешмоб, зайнявши частину площі перед будівлею ВР та ігноруючи прохання відійти з центру площі. На місці працювала поліція діалогу, яка запобігала виникненню конфліктів між учасниками акції.

Святослав Вакарчук виступив зі сцени перед Верховною Радою перед початком флешмобу і закликав змінити стару політичну систему.

На площі Конституції лунали пісні "Океану Ельзи".