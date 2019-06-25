Вакарчук: Якщо депутат прогуляв 50% засідань, має здати свій мандат

Партія Святослава Вакарчука "Голос" виступає за зменшення кількості депутатів та покарання за неособисте голосування і прогули народних депутатів.

Про це заявив лідер партії на акції "Змінимо Раду — змінимо Україну" у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми підтримуємо зменшення кількості депутатів. Це питання дискусійне і треба подивитися, скільки їх насправді має бути. Але точно менше, ніж є зараз", - зазначив Вакарчук.

За його словами, партія "Голос" також виступає за покарання за неперсональне голосування народних депутатів.

"Кнопкодавство повинно бути покаране і зробити так, щоб законодавчо це було неможливо. Це або питання сенсорної кнопки, яка вже 10 років існує в країні, або інші зміни до регламенту або до законів про діяльність народного депутата, але це треба робити прямо зараз", - вважає Вакарчук.

Він також пропонує обмежити кількість каденцій народного депутата і карати депутатів за прогули.

"Якщо депутат прогуляв 25% засідань, його треба позбавити зарплати на наступну сесію, якщо депутат прогуляв 50% засідань, має здати свій мандат і перестати бути народним депутатом", - зазначив Вакарчук.