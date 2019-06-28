Юнкер перед зустріччю G20 згадав Україну серед ключових торговельних партнерів ЄС

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер зауважив, економічний успіх Євросоюзу досягнутий завдяки розвинутим торговельним відносинам із зовнішнім світом, і назвав Україну серед ключових торговельних партнерів Євросоюзу.

Таку заяву він зробив під час прес-конференції перед початком зустрічі G20, - «великої двадцятки», - у японському місті Осака (Osaka). Відповідне повідомлення оприлюднене на веб-сайті Європейської комісії.

Президент Єврокомісії нагадав, що Євросоюз вже сім років поспіль забезпечує економічне зростання, і кожна з країн-членів робить свій внесок у цей прогрес.

«Значна частина цього успіху досягнута завдяки тому, що Європа відкрита для чесного бізнесу. Євросоюз є найбільшим торговельним партнером для 80 країн по усьому світу. Ми уклали 72 торговельні угоди, і лише за мандатом цієї Єврокомісії відкрили торговельні відносини з 15-ю країнами – від Канади і Японії до України і Еквадору. Багато добрих новин ще попереду. Цієї неділі ми підпишемо нову угоду між ЄС і В’єтнамом щодо торгівлі та інвестицій», - зазначив Жан-Клод Юнкер.

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Він зауважив, що проблеми, з якими стикається людство, є глобальними. Серед них – кліматичні зміни, нові виклики, які пов’язані із бурхливим технологічним та цифровим розвитком. Всі вони потребують спільної та всеохоплюючої відповіді в рамках багатонаціональної світової системи.

«Наше послання світу є чітким і зрозумілим: Європа має намір підтримати, - і якщо необхідно, – вдосконалити, світову систему, основану на законах. Ми готові працювати з усіма для того, щоб це відбулося», - додав Президент Єврокомісії.