Верховний Суд закрив справу про припинення громадянства Саакашвілі

Верховний Суд, дійшовши висновку про відсутність будь-яких заперечень або перешкод для прийняття відмови позивача від позову, закрив провадження у справі щодо припинення громадянства України Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомляється на сторінці Верховного Суду у Facebook.

"Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду прийняв відмову Міхеіла Саакашвілі від позову про визнання незаконним та скасування Указу Президента України від 26 липня 2017 року №196/2017 «Про припинення громадянства України» в частині «вважати таким, що втратив громадянство України Саакашвілі Міхеіла». Провадження у справі №800/459/17 (П/9901/52/18) закрито", йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 24 червня 2019 року у судовому засіданні представник позивача підтримав подану М. Саакашвілі 5 червня 2019 року заяву про відмову від позову та закриття провадження у справі та підтвердив, що позивач здійснив особисте волевиявлення, відмовившись від позову. Представники відповідача та третьої особи не заперечували проти закриття провадження у справі у зв’язку з відмовою позивача від позову.

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Судом встановлено, що Указом Президента від 28 травня 2019 року №329/2019 «Питання громадянства України» внесено зміни до оскаржуваного Указу Президента України від 26 липня 2017 року №196/2017 «Про припинення громадянства України» та виключено з нього положення щодо втрати М. Саакашвілі громадянства України.

Суд дійшов висновку про відсутність будь-яких заперечень або перешкод для прийняття відмови позивача від позову. Ухвала може бути оскаржена до Великої Палати Верховного Суду.

З повним текстом рішення Верховного Суду у справі №800/459/17 (адміністративне провадження № П/9901/52/18) можна ознайомитися за посиланням - http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82618279.

Як повідомлялося, 28 травня Президент Володимир Зеленський повернув українське громадянство екс-президенту Грузії та колишньому голові Одеської ОДА Саакашвілі шляхом внесення змін в указ екс-президента Петра Порошенка. Наразі Саакашвілі є лідером і першим номером у передвиборчому списку своєї партії “Рух нових сил”.