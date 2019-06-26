ЦВК подає касацію на рішення суду щодо реєстрації кандидатів від партії Саакашвілі

"Прийнято рішення подавати касаційну скаргу, тобто ми її подамо, і вже Верховний суд поставить безпосередньо юридичну крапку в цьому спорі", - прокоментувала Сліпачук ситуацію із реєстрацією кандидатів, включених до виборчого списку "Руху нових сил".

За її словами, якщо буде рішення Верховного суду щодо перегляду попередньої постанови Центрвиборчкому про відмову в реєстрації цієї політсили, то комісія "прийматиме рішення з урахуванням висновків суду". Водночас вона підкреслила, що суд не може зобов'язати ЦВК зареєструвати кандидатів у народні депутати, а може лише зобов'язати переглянути рішення про відмову в реєстрації.

Разом з тим голова ЦВК зауважила, що, на думку Центрвиборчкому, рішення Шостого апеляційного адмінсуду у справі про відмову у реєстрації кандидатів від партії "Рух нових сил" не відповідає положенням закону "Про політичні партії", відповідно до яких ЦВК здійснює певні заходи контролю за політичними партіями саме під час виборчого процесу, та положенням закону "Про вибори народних депутатів України".

Як повідомляв Укрінформ, ЦВК відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати, включених до виборчого списку партії "Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі.

Окрім того, Центрвиборчком відмовив КПУ в реєстрації партійного списку.