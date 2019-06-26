ЦВК вважає, що відмовила в реєстрації КПУ і партії Саакашвілі законно

"Два позови стосуються політичних партій - це політична партія “Комуністична партія України” й інша політична партія - "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі. І обох випадках Центральна виборча комісія вважає свою позицію, яка відображена у відповідних постановах, абсолютно законною і буде намагатися довести це у судових процесах, які відбуватимуться", - підкреслила Сліпачук.

Як повідомляв Укрінформ, ЦВК відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати, включених до виборчого списку партії "Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі.

Окрім того, Центрвиборчком відмовив КПУ в реєстрації партійного списку.