ЦВК завтра підіб'є підсумки реєстрації кандидатів у нардепи
Про це повідомляється на сайті ЦВК.
“26 червня об 11.45 відбудеться брифінг голови Центральної виборчої комісії Тетяни Сліпачук на тему: "Вибори Парламенту – 2019: Багато позаду – ще більше попереду", - ідеться в повідомленні.
Захід відбудеться у прес-центрі ЦВК.
Зазначається, що брифінг буде присвячено питанням про кількість зареєстрованих кандидатів і партій в загальнодержавному багатомандатному окрузі та одномандатних виборчих округах; процесу публічних закупівель під час виборчої кампанії; виборчі фонди кандидатів і партій.
ЦВК також пообіцяла розповісти про питання, пов'язані з діяльністю окружних виборчих комісій та тимчасовою зміною місця голосування.
Як повідомлялося, позачергові парламентські вибори в Україні призначено на 21 липня.
25 червня закінчується термін реєстрації кандидатів у народні депутати під час позачергових парламентських виборів.