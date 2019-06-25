ЦВК завтра підіб'є підсумки реєстрації кандидатів у нардепи

Голова ЦВК у середу, 26 червня проведе брифінг щодо підсумків процесу реєстрації кандидатів у нардепи під час позачергових парламентських виборів, публічних закупівель та діяльності окружкомів.

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

“26 червня об 11.45 відбудеться брифінг голови Центральної виборчої комісії Тетяни Сліпачук на тему: "Вибори Парламенту – 2019: Багато позаду – ще більше попереду", - ідеться в повідомленні.

Захід відбудеться у прес-центрі ЦВК.

Читайте також: ЦВК затвердила кошторис для закордонних виборчих дільниць

Зазначається, що брифінг буде присвячено питанням про кількість зареєстрованих кандидатів і партій в загальнодержавному багатомандатному окрузі та одномандатних виборчих округах; процесу публічних закупівель під час виборчої кампанії; виборчі фонди кандидатів і партій.

ЦВК також пообіцяла розповісти про питання, пов'язані з діяльністю окружних виборчих комісій та тимчасовою зміною місця голосування.

Як повідомлялося, позачергові парламентські вибори в Україні призначено на 21 липня.

25 червня закінчується термін реєстрації кандидатів у народні депутати під час позачергових парламентських виборів.