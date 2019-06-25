ЦВК затвердила кошторис для закордонних виборчих дільниць

Центральна виборча комісія затвердила кошторис видатків на підготовку та проведення позачергових парламентських виборів для потреб закордонних ДВК на суму понад 13,8 млн гривень.

Рішення прийнято на засіданні у понеділок увечері, повідомляється на сайті ЦВК.

“Комісія затвердила Кошторис видатків на підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року для потреб дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць на суму 13 млн 817 тис. 176 гривень”, - ідеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, Центральна виборча комісія 3 червня затвердила розподіл коштів Державного бюджету України на підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня на загальну суму понад 1,9 млрд гривень.

Позачергові парламентські вибори в Україні призначено на 21 липня.