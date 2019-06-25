ЦВК зареєструвала вже понад 250 міжнародних спостерігачів

Центральна виборча комісія у понеділок увечері зареєструвала ще 14 офіційних міжнародних спостерігачів на позачергові вибори народних депутатів України.

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

“Комісія зареєструвала 14 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року”, - ідеться в повідомленні.

ЦВК, зокрема, зареєструвала 13 спостерігачів від Міжнародного експертного центру виборчих систем (ICES) та 1 – від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.

Таким чином, станом на 24 червня ЦВК зареєструвала 252 офіційних спостерігачів від іноземної держави та міжнародних організацій на позачергових виборах народних депутатів України.

Як повідомлялося, позачергові парламентські вибори в Україні призначено на 21 липня.