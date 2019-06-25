ЦВК зареєструвала вже понад 2,3 тисячі кандидатів-мажоритарників

ЦВК у понеділок увечері зареєструвала 722 кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах на позачергових парламентських виборах, із яких 552 висунуті партіями й 170 самовисуванців.

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

“Комісія зареєструвала 552 кандидатів у народні депутати України, висунутих політичними партіями, в ОВО на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року”, - ідеться в повідомленні.

Серед висунутих партіями кандидатів 133 – від партії "Європейська солідарність"; 65 – Радикальної партії Олега Ляшка; 146 – "Батьківщини"; 149 – "Опозиційної платформи – за життя"; 5 – "Свободи".

Крім того, зареєстровано 16 кандидатів від 16 – Народного руху України; 7 – "Громадсько-політичної платформи Надії Савченко"; 1 – "Блоку Дарта Вейдера"; 1 – Піратської партії України; 1 – партії "Бджола" тощо.

Також ЦВК зареєструвала 170 кандидатів у народні депутати, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування.

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Водночас на виконання рішення Верховного Суду комісія зареєструвала кандидата в народні депутати Коваля В.Д., який балотується в ОВО № 169, у порядку самовисування.

Таким чином, усього станом на 24 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 2 331 кандидата у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 1 507, висунутих політичними партіями – 824.

Як повідомлялося, позачергові парламентські вибори в Україні призначено на 21 липня.