ЦВК вдруге відмовила Онищенку в реєстрації

На засіданні 24 червня Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації Олександрові Онищенку, а також Анатолію Шарію.

Про це у Facebook інформує ОПОРА.

“Скандальний депутат-втікач Олександр Онищенко зібрався в народні депутати, але ЦВК вже вдруге йому відмовляє в реєстрації. І все через те, що протягом останніх 5 років він не проживав в Україні. ЦВК навіть подала апеляцію на рішення Шостого апеляційного суду, який зобов’язав комісію зареєструвати нардепа-втікача. І сьогодні, 24 червня, на засіданні ЦВК було повторно відмовлено Олександру Онищенку в реєстрації. Рішення прийнято одноголосно,”, - йдеться в повідомленні.

Окрім того, зазначається, що ЦВК відмовила у реєстрації кандидатом у народні депутати на вибори до Верховної Ради блогеру Анатолію Шарію, який був №1 у списку політсили “Партія Шарія”.

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Загалом на останньому засіданні Центральна виборча комісія зареєструвала 592 кандидатів у народні депутати, які включені до виборчих списків політичних партій.

Зокрема, зареєстровано 201 кандидата від партії “Слуга народу”, 154 – від партії "Соціальна справедливість", 100 - від “Європейської солідарності”, 46 – від “Сили людей”, 29 - від “Партії Шарія”.

Таким чином, зазначає ОПОРА, загалом ЦВК вже зареєструвала 2335 кандидатів у народні депутати, включених до виборчих списків 18 політичних партій.