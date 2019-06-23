ЦВК відмовила в реєстрації кандидатів партії Саакашвілі

ЦВК відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати, включених до виборчого списку партії "Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі.

Про це повідомляє ЦВК за підсумками сьогоднішнього засідання, яке провела голова комісії Тетяна Сліпачук.

“Розглянувши відповідні документи, комісія відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку політичної партії "Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та кандидатів у народні депутати України, висунутих зазначеною політичною партією в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. Також відмовлено в реєстрації Богомазова П.С. представником зазначеної політичної партії у ЦВК з правом дорадчого голосу”, - йдеться в повідомленні.

При розгляді цього питання ЦВК зазначила, що позачергові вибори народних депутатів призначено на 21 липня 2019 року Указом Президента України від 21 травня 2019 року.

А отже, розгляд 8 травня 2019 року на засіданні ради політичної партії "Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі питань, пов’язаних з участю партії в позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, не міг бути здійснений.

Комісія констатувала, що скликання та проведення позачергового з’їзду "Руху нових сил” Міхеїла Саакашвілі 10 червня 2019 року, а також затвердження на ньому виборчого списку кандидатів у народні депутати в багатомандатному виборчому окрузі та висування кандидатів в одномандатних виборчих округах відбулось у порушення вимог статуту цієї партії.

Також прийнято рішення надіслати до Національної поліції копію цієї постанови та копії протоколу засідання ради політичній партії "Рух нових сил” від 8 травня 2019 року і протоколу її позачергового з’їзду від 10 червня 2019 року для здійснення перевірки та в разі необхідності вжиття передбачених законодавством заходів реагування.

Окрім того, під час засідання відмовлено в реєстрації двох кандидатів у народні депутати України, висунутих у порядку самовисування, в ОВО. А саме: Бреля Ю.В. – в ОВО № 124, Могильнікова В.Д. – в ОВО № 141.