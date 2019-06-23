ЦВК відмовила в реєстрації кандидатів партії Саакашвілі
Про це повідомляє ЦВК за підсумками сьогоднішнього засідання, яке провела голова комісії Тетяна Сліпачук.
“Розглянувши відповідні документи, комісія відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку політичної партії "Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та кандидатів у народні депутати України, висунутих зазначеною політичною партією в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. Також відмовлено в реєстрації Богомазова П.С. представником зазначеної політичної партії у ЦВК з правом дорадчого голосу”, - йдеться в повідомленні.
При розгляді цього питання ЦВК зазначила, що позачергові вибори народних депутатів призначено на 21 липня 2019 року Указом Президента України від 21 травня 2019 року.
А отже, розгляд 8 травня 2019 року на засіданні ради політичної партії "Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі питань, пов’язаних з участю партії в позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, не міг бути здійснений.
Комісія констатувала, що скликання та проведення позачергового з’їзду "Руху нових сил” Міхеїла Саакашвілі 10 червня 2019 року, а також затвердження на ньому виборчого списку кандидатів у народні депутати в багатомандатному виборчому окрузі та висування кандидатів в одномандатних виборчих округах відбулось у порушення вимог статуту цієї партії.
Також прийнято рішення надіслати до Національної поліції копію цієї постанови та копії протоколу засідання ради політичній партії "Рух нових сил” від 8 травня 2019 року і протоколу її позачергового з’їзду від 10 червня 2019 року для здійснення перевірки та в разі необхідності вжиття передбачених законодавством заходів реагування.
Окрім того, під час засідання відмовлено в реєстрації двох кандидатів у народні депутати України, висунутих у порядку самовисування, в ОВО. А саме: Бреля Ю.В. – в ОВО № 124, Могильнікова В.Д. – в ОВО № 141.