Саакашвілі зможе балотуватись в Раду - рішення суду

Печерський районний суд Києва розглянув позов лідера партії "Рух нових сил", екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі про встановлення факту його проживання в Україні для реєстрації його кандидатом у народні депутати України на позачергових виборах 21 липня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Суд виніс справедливе рішення щодо моєї можливості брати участь у парламентських виборах. Ще на крок ближче до перемоги”, - зазначив Саакашвілі після оголошення судового рішення.

Він 13 червня заявив, що відповідає всім нормам законодавства, щоб бути депутатом Верховної Ради, зокрема, нормі про проживання в Україні протягом 5 останніх років.

Як повідомлялося, 28 травня Президент України Володимир Зеленський повернув громадянство колишньому президенту Грузії. Наразі Саакашвілі є лідером і першим номером у передвиборчому списку своєї партії “Рух нових сил”.

Як відомо, згідно із затвердженим ЦВК Календарним планом основних організаційних заходів з підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня, термін висування кандидатів у народні депутати України політичними партіями закінчився 10 червня.

Самовисування кандидатів у депутати тривало до 20 червня.