Саакашвілі заявляє, що став на облік у столичному військкоматі

Колишній президент Грузії та лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі став на військовий облік у Святошинському військкоматі Києва.

Про це політик повідомив у Facebook.

«Пройшов медичну комісію і став на військовий облік у Святошинському військкоматі. Здоров’я відмінне, придатний до військової служби, тож готовий зі зброєю в руках захищати Україну», — написав він.

Як повідомлялося, 28 травня Президент України Володимир Зеленський повернув громадянство колишньому президенту Грузії. Наразі Саакашвілі є лідером і першим номером у передвиборчому списку своєї партії “Рух нових сил”.