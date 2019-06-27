ЄС продовжив економічні санкції проти Росії ще на півроку

Рада ЄС продовжила економічні санкції щодо окремих секторів російської економіки до 31 січня 2020 року.

Про це йдеться в пресрелізі європейського органу.

“27 червня 2019 року Рада ЄС продовжила економічні санкції щодо окремих секторів російської економіки до 31 січня 2020 року“, - йдеться в пресрелізі.

У Раді вказали, що рішення було прийнято після того, як на засіданні Європейської ради 20 -21 червня 2019 року канцлер Німеччини Меркель і президент Франції Макрон поінформували про ситуацію з виконанням Мінських угод, з чим пов'язане рішення про збереження санкцій.

Після отримання актуальної інформації Європейський рада закликала до негайного відновлення переговорних зусиль для виконання Мінських угод і вжити заходів з відновлення довіри між сторонами.

У даних обставинах лідери ЄС одностайно погодилися залишити в силі економічні санкції щодо Росії.

Сьогодні Рада ЄС закріпила це рішення шляхом письмової процедури. Заходи стосуються фінансового, енергетичного та оборонного секторів, а також товарів подвійного призначення, і спочатку були введені 31 липня 2014 року терміном на один рік у відповідь на дії Росії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. У вересні 2014 року вони були посилені.

Наголошується, що 19 березня 2015 року Європейська рада пов'язала термін дії економічних санкцій з повним виконанням Мінських угод, що, як очікувалося, повинно було відбутися до 31 грудня 2015 року. Оскільки цього не сталося, санкції продовжують діяти.

Раніше, 20 червня, Рада ЄС продовжила санкції проти Росії через анексію Криму до 23 червня 2020 року.