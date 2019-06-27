Голова місії ООН подякував Україні за участь в операції у Південному Судані

Голова місії ООН з підтримання миру у Республіці Південний Судан, спецпредставник генсека ООН Давід Ширер подякував Україні за участь в операції та наголошує, що підтримка миру є відповідальністю всього світу.

Про це він заявив 26 червня, відповідаючи на питання власного кореспондента Укрінформу у штаб-квартирі ООН.

“У нас майже 60 різних країн складають контингент місії. Адже підтримка миру є відповідальністю всього світу. Внесок України робить нашу позицію сильнішою”, - пояснив Ширер.

Ширер сказав, що іноді досить складно командувати місією, у якій стільки різних національностей. Водночас, він пояснює “блакитним шоломам”, що саме вони і є тією світовою спільнотою, яка піклується про мир.

“Те, що Україна з нами - це дуже позитивна річ. Я дякую Україні за участь”, - підсумував він.

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Як повідомлялося, нині Україна бере участь у 8 операціях з підтримання миру та безпеки під керівництвом ООН, НАТО та у спільних миротворчих контингентах. Всього за кордоном служить 347 українських військовослужбовців. В операції ООН з підтримання миру у Республіці Південний Судан беруть участь четверо українців.