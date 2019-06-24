Військові Судану готові до переговорів з усіма партіями

Перехідна військова рада Судану готова вести переговори з усіма політичними силами країни.

Про це повідомляє Сіньхуа.

“Перехідна військова рада Судану не прагне влади і готова вести переговори з усіма без винятку політичними партіями. Про це на масовому мітингу заявив заступник голови ради Мухаммад Хамдан Дакло", - йдеться в повідомленні.

Представник ради підкреслив: "Ми не відмовляємося від переговорів, але водночас не приймаємо, що одна партія займає 67% місць у Національних законодавчих зборах".

Дакло також заявив, що військова рада готова формувати перехідний уряд з усіма політичними силами. За його словами, для розвʼязання політичної кризи, що охопила Судан, слід провести вільні справедливі вибори.

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Як повідомляв Укрінформ, у квітні армія Судану усунула від влади президента Омара аль-Башира. Військові ввели режим надзвичайного стану на три місяці й перехідний період на два роки, після чого мають відбутися вибори.

Сутички в Хартумі пройшли на тлі домовленостей військових і громадянської опозиції про створення тимчасового уряду. Для розгону акції протесту військові застосували бойові патрони. Дії суданської армії різко розкритикували США, Великобританія і Німеччина. Вони виступили з вимогою припинення насильства в країні.