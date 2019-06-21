Євросоюз виділив майже €50 млн для гуманітарної допомоги Південному Судану

Єврокомісія оголосила про виділення Південному Судану гуманітарної допомоги на суму у 48,5 млн євро на додаток до 1 мільйона, який був спрямований на початку тижня для запобігання поширенню епідемії лихоманки «Ебола» у цій країні.

Про це повідомляється на сайті Європейської Комісії.

Попри досягнуту мирну угоду між сторонами конфлікту в Південному Судані, у цій країні залишаються близько 2 млн переміщених осіб, ще 7 млн потребують негайної продовольчої гуманітарної допомоги.

«Ми не маємо забувати, що понад 4 мільйони мешканців Південного Судану залишаються відірваними від своїх коренів, як ті, хто опинився у становищі переміщених осіб у власній країні, так і ті, хто є біженцем в країнах регіону. Наша нова допомога сприятиме нашим партнерам рятувати життя на місці події. Важливо, щоб гуманітарні працівники мали повний та безпечний доступ до своєї роботи. Гуманітарна допомога є невідкладною, але лише зобов’язання сторін відновити мир і стабільність можуть принести рішення для цієї кризи», - зауважив єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та кризового менеджменту Христос Стиліанідіс.

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Гуманітарні проекти, які фінансуються за сприяння гуманітарної допомоги ЄС, спрямовані на продовольчу допомогу родинам, які цього потребують, надання базових медичних послуг у віддалених районах країни, організацію навчання за прискореними програмами для дітей, які залишилися без шкільної освіти в районах, охоплених конфліктом.