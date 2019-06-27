Рада НАТО-Росія обговорить російську агресію проти України

Під час засідання ради Росія-НАТО, яку Альянс пропонує провести 5 липня, буде обговорено, зокрема, і російську агресію проти України.

Про це під час онлайн-брифінгу в Європейському медіахабі США в Брюсселі заявила постійний представник США при НАТО посол Кей Бейлі Гатчісон, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Росія ще чітко не підтвердила, що вона буде. Ми сподіваємося, що зустріч відбудеться 5 липня. Це те, що ми запропонували Росії. І ми сподіваємося, що це відбудеться, адже це важливо, щоб ми говорили. Ми дуже стурбовані щодо діяльності Росії в Україні. І ми закликаємо Росію повернути кораблі та моряків, які були захоплені в листопаді і які зараз утримуються в якості заручників. Так не має бути", - заявила американський дипломат, коментуючи заплановане засідання ради НАТО-Росія та теми обговорення.

Гатчісон вказала на порушення Росією прав України в Керченському протоці та закликали Москву припинити ці дії, а також повернути захоплені кораблі та моряків.

"Таким чино, ми піднімемо питання України. Ми також обговоримо інші пов’язані з Росією теми. Договір ліквідацію про ракети середньої та малої дальності також точно стане темою обговорення. Після засідання ради НАТО-Росія у них (російської сторони – ред.) буде ще один місяць, щоб повернутися до режиму дотримання. Очевидно, що вони його порушували роками", - заявила постійний представник США при НАТО.