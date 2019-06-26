Зеленського запросили на засідання Парламентської асамблеї НАТО у Лондоні

Президент Парламентської асамблеї НАТО Мадлен Мун запросила Президента Володимира Зеленського на щорічне засідання асамблеї восени в Лондоні.

Про це вона заявила під час брифінгу після зустрічі з главою Української держави у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я також запросила Президента, якщо він матиме змогу, на щорічну осінню сесію Парламенської асамблеї в Лондоні. Ми сподіваємося, що він зможе приїхати і звернутися до депутатів ПА НАТО", - сказала Мадлен Мун.

За її словами, на осінній сесії ПА НАТО планується до розгляду дві доповіді, одна із яких стосуватиметься України і ситуації в Україні, що склалася сьогодні, у тому числі й з безпекової точки зору, але не тільки.

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Крім того, Мун зауважила, що друга доповідь стосуватиметься теми санкційних режимів проти різних країн, у тому числі й проти Росії.