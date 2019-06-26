Зеленський зустрінеться з президентом Парламентської асамблеї НАТО

У середу, 26 червня, Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з президентом Парламентської асамблеї НАТО Мадлен Мун.

Про це повідомляє сайт глави держави.

Як зазначається, після завершення зустрічі (орієнтовно о 16:00) в пресцентрі Офісу Президента відбудеться брифінг президента Парламентської асамблеї НАТО для представників засобів масової інформації.

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