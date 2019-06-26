Зеленський оновив Нацраду з антикорупційної політики

Президент Володимир Зеленський оновив склад Національної ради з питань антикорупційної політики.

Про це йдеться в указі глави держави «Питання Національної ради з питань антикорупційної політики», який він підписав 25 червня, повідомляє пресслужба Президента.

"До складу Національної ради увійшли представники експертних неурядових організацій, бізнесових асоціацій, керівники антикорупційних та інших профільних органів влади тощо. Зокрема, у Раді працюватимуть керівники «Трансперенсі Інтернешнл Україна», Європейської бізнес асоціації, Американської торговельної палати, громадських організацій Центр протидії корупції та Центр політико-правових реформ", - йдеться у повідомленні.

Очолив Національну раду з питань антикорупційної політики заступник керівника Адміністрації Президента Руслан Рябошапка.

У пресслужбі наголошують, що вперше офіційний статус спостерігачів отримали представники міжнародних організацій і дипломатичних установ, які надають Україні допомогу в боротьбі з корупцією. Так, спостерігачами стали представники Світового банку, Агентства США з міжнародного розвитку, Програми розвитку ООН, Організації економічного співробітництва та розвитку, Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні тощо.

«Національна рада з питань антикорупційної політики буде центром розробки рішень для боротьби з корупцією. Ми швидко реагуватимемо на недоліки антикорупційного законодавства чи інституцій та ініціюватимемо відповідні рішення. Рада також має забезпечити координацію роботи державних органів і недержавних організацій у досягненні тих результатів боротьби з корупцією, на які чекає суспільство. На жаль, попередній склад Ради не збирався майже три роки. Наше перше засідання відбудеться вже найближчим часом», – повідомив Рябошапка.

Читайте також: Зеленський затвердив положення про Офіс Президента й змінив посади керівникам АП

Як повідомлялося, Президент Зеленський своїм указом реорганізував Адміністрацію Президента в Офіс Президента.

Національна рада з питань антикорупційної політики як консультативно-дорадчий орган при Президентові була створена у 2014 році.