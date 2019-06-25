Зеленський затвердив положення про Офіс Президента й змінив посади керівникам АП

Зеленський затвердив положення про Офіс Президента й змінив посади керівникам АП

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський затвердив положення про Офіс Президента України та змінив посади керівному складу Адміністрації Президента.

Відповідні укази опубліковані у вівторок на сайті глави держави.

“Затвердити Положення про Офіс Президента України”, - ідеться в указі №436/2019.

Згідно з документом, основними завданнями Офісу є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом визначених Конституцією України повноважень.

Крім того, глава держави указом №434/2019 звільнив Андрія Богдана з посади глави Адміністрації Президента, а наступним указом №435/2019 призначив його керівником Офісу Президента.

Президент указом №438/2019 також призначив Сергія Трофімова першим заступником керівника ОП, попередньо звільнивши його з посади першого заступника глави АП (указ №437/2019).

Заступниками керівника ОП глава держави призначив Олексія Гончарука, Юрія Костюка, Вадима Пристайка, Руслана Рябошапку та Кирила Тимошенка, попередньо звільнивши їх із посад заступників глави АП.

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Президент також призначив Олексія Дніпрова керівником Апарату ОП, звільнивши його з аналогічної посади в АП.

Як повідомлялося, глава держави Володимир Зеленський 20 червня підписав указ про створення Офісу Президента України шляхом реорганізації Адміністрації Президента та скорочення чисельності її працівників.

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