Зеленський затвердив положення про Офіс Президента й змінив посади керівникам АП

Президент Володимир Зеленський затвердив положення про Офіс Президента України та змінив посади керівному складу Адміністрації Президента.

Відповідні укази опубліковані у вівторок на сайті глави держави.

“Затвердити Положення про Офіс Президента України”, - ідеться в указі №436/2019.

Згідно з документом, основними завданнями Офісу є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом визначених Конституцією України повноважень.

Крім того, глава держави указом №434/2019 звільнив Андрія Богдана з посади глави Адміністрації Президента, а наступним указом №435/2019 призначив його керівником Офісу Президента.

Президент указом №438/2019 також призначив Сергія Трофімова першим заступником керівника ОП, попередньо звільнивши його з посади першого заступника глави АП (указ №437/2019).

Заступниками керівника ОП глава держави призначив Олексія Гончарука, Юрія Костюка, Вадима Пристайка, Руслана Рябошапку та Кирила Тимошенка, попередньо звільнивши їх із посад заступників глави АП.

Президент також призначив Олексія Дніпрова керівником Апарату ОП, звільнивши його з аналогічної посади в АП.

Як повідомлялося, глава держави Володимир Зеленський 20 червня підписав указ про створення Офісу Президента України шляхом реорганізації Адміністрації Президента та скорочення чисельності її працівників.