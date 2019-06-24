В АП не виключають можливість скорочення низки міністерств - Гончарук

“Ми думаємо про те, щоб зменшити кількість міністерств, дивимося на різні моделі. Хочеться підійти до формування нового уряду максимально прагматично”, - сказав Гончарук.

Перед цим у рамках заходу виступив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Він висловився за внесення змін до Закону "Про Кабінет міністрів" для розширення повноважень уряду.

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Як повідомляв Укрінформ, 20 червня Президент Володимир Зеленський перейменував АП на Офіс Президента України та розпорядився скоротити чисельність його працівників. До Офісу Президента входитимуть 8 директоратів і 10 департаментів.