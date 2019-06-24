В АП не виключають можливість скорочення низки міністерств - Гончарук
Укрінформ
В Адміністрації Президента не виключають можливість скорочення низки міністерств, нині ці варіанти розгладяться.
Про це заступник глави Адміністрації Президента України Олексій Гончарук сказав на конференції «Реформа державного управління: виклики і перспективи», повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Ми думаємо про те, щоб зменшити кількість міністерств, дивимося на різні моделі. Хочеться підійти до формування нового уряду максимально прагматично”, - сказав Гончарук.
Перед цим у рамках заходу виступив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Він висловився за внесення змін до Закону "Про Кабінет міністрів" для розширення повноважень уряду.
Як повідомляв Укрінформ, 20 червня Президент Володимир Зеленський перейменував АП на Офіс Президента України та розпорядився скоротити чисельність його працівників. До Офісу Президента входитимуть 8 директоратів і 10 департаментів.