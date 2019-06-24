Гройсман вітає рішення суду про розблокування конкурсу на посаду голови ДМС

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вітає рішення суду, завдяки якому конкурс на посаду голови Державної митної служби розблоковано.

Про це він написав у Twitter.

“Конкурс на посаду голови Державної митної служби розблоковано. Вітаю рішення суду. Є всі можливості якнайшвидше провести всі процедури і почати реальні зміни в цій надважливій сфері”, - зазначив Гройсман.

Як повідомляв Укрінформ, 17 квітня Окружний адміністративний суд Києва зупинив дію розпорядження Кабінету міністрів про оголошення конкурсу на посаду голови Державної митної служби. Тоді Гройсман назвав рішення суду корупційною змовою.

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А 24 червня Шостий апеляційний адміністративний суд відновив дію розпорядження Кабміну про проведення конкурсу на посаду голови ДМС.