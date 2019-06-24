Гройсман наполягає на внесенні змін до закону про Кабмін

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман виступає за внесення змін до Закону "Про Кабінет міністрів" для розширення повноважень уряду.

Про це він сказав під час конференції «Реформа державного управління: виклики і перспективи», повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Одне з головних завдань - це зміни системи управління, зміна закону про Кабінет міністрів України. Це дасть нам абсолютно нові можливості та повноваження, інструментарій для того, щоб швидше реагувати на ті виклики, які у нас є. Більше працювати аналітично, формувати політики”, - підкреслив Гройсман.

За його словами, якщо порівняти функціональні повноваження урядів України, Німеччини та Канади, то видно, що в Українській державі система управління є неефективною. “У нас немає можливості формувати по-справжньому політику, яку потім буде реалізована. У нас досі в законодавстві про Кабінет міністрів є невластиві функції. Наприклад, управління державними компаніями, проведення якихось інших речей, таких як закупівлі, які не мають бути притаманні державному сектору”, - підкреслив він.

Прем’єр-міністр також вважає, що в Україні вкрай необхідно змінити систему законотворення. “Оскільки у нас пишуться та приймаються закони, я можу чітко сказати, що навряд чи ми будемо мобільними та якісними. На жаль, за рік-два-три ми робимо те, що можливо було зробити за один місяць. Ми просто втрачаємо час”, - наголосив глава уряду.

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Гройсман звернув увагу на те, як швидко розвивається світ навколо та закликав змінюватися на краще.

“Ми напрацювали разом із колегами з європейського парламенту необхідні зміни , що стосуються роботи українського парламенту, щоб законотворчість набула зовсім інших рис, більшої ефективності, якості, швидкості прийняття рішень”, - сказав він.