Гройсман обговорив із представником США співпрацю в енергосекторі

Енергетична незалежність України – це складова енергетичної безпеки Європи і запорука ефективної співпраці з іншими стратегічними партнерами держави.

Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі із старшим заступником помічника Держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Кентом Логсдоном, повідомляє Урядовий портал.

«Дякуємо за увагу до питань енергетики. Спільне розв'язання таких питань впливає не тільки на енергонезалежність України, а й на енергетичну безпеку Європи», - сказав Гройсман.

Учасники зустрічі відзначили, що серед тем, щодо яких Україна і США мають спільну позицію, є посилення ролі України як транзитера газу до європейських споживачів і максимальне завантаження української ГТС, протидія будівництву газопроводу «Північний потік-2», який є суто політичним проєктом і черговою гібридною зброєю проти ЄС, а також посилення власної спроможності України як газоносної держави.

«Енергетика – це велика частина наших відносин. Вашингтон дуже серйозно ставиться до енергетичної складової співпраці з Україною. Уряд США зацікавлений у реалізації спільних проєктів»,– сказав Логсдон.

Високопосадовець очолив делегацію американських фахівців, які оглянули газоносні регіони України, зокрема Полтавську область, на предмет реалізації і розвитку міжнародних проєктів на цих територіях.

Як зазначив Логсдон, він дуже задоволений візитом і розраховує на подальший діалог на високому представницькому рівні.