Членів ПАРЄ, що голосували за Росію, треба звозити на Донбас — Климпуш-Цинцадзе

Європейських депутатів, які голосували за повернення делегації Росії у ПАРЄ, слід наполегливіше запрошувати на Донбас, аби вони побачили справжню сутність російської агресії.

Про це написала віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе у Twitter.

“Знаю, як тяжко європейських політиків привезти на Донбас. Та треба наполегливіше запрошувати членів ПАРЄ, які голосували за повернення Росії. Побачивши істинну сутність агресора, вони будуть по-іншому ставитися до країни, внески якої - ніщо в порівнянні з руйнацією, якої вона завдає”, - вважає урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію та внесла зміни до регламенту, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.