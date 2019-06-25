Климпуш-Цинцадзе: ПАРЄ відкрила скриню Пандори заради грошового внеску РФ

Повернення Росії до ПАРЄ не привід для України зупиняти боротьбу, яка в нових реаліях ставатиме дедалі жорсткішою.

Про це заявила у Facebook віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"ПАРЄ відкрила скриню Пандори - заради грошового внеску Росії, під прикриттям боротьби за право простих росіян звертатися до ЄСПЛ, рішення якого ерефія і так не виконує, повернули право голосу делегації з Мордору... Однак, це не привід нам здаватися і не привід зупиняти боротьбу. Правда мусить перемагати, хоч битва стає дедалі жорсткішою", - написала Климпуш-Цинцадзе.

Вона подякувала членам української парламентської делегації в ПАРЄ та колегам з Великої Британії, Грузії, Польщі, країн Балтії за битву до останньої хвилини.

Віцепрем'єр-міністр акцентувала, що попереду ще складніша робота, тому важливо, щоб Україна лише зміцнювала себе і мала таке ж потужне, досвідчене, патріотичне представництво в усіх асамблеях і надалі.

Насамкінець Климпуш-Цинцадзе припустила, що під час візитів очільника держави до Німеччини та Франції не було чітко і безкомпромісно донесено позицію виконавчої влади України до наших партнерів, "або такої позиції вже не було?".

Як повідомляв Укрінформ, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, у якій запросила Росію для повернення до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу.