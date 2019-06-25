Гройсман: Повернення Росії до ПАРЄ – це повна зневага до норм міжнародного права

Повернення Російської Федерації до ПАРЄ - це реванш агресора і повна зневага до норм міжнародного права.

Про це Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман написав у Twitter.

“Повернення російської делегації до ПАРЄ – це реванш агресора і повна зневага до норм міжнародного права. Десятки тисяч смертей і сотні тисяч поламаних життів на Донбасі, незаконна анексія Криму - це не можна забути задля тимчасових домовленостей. Компромісу бути не може”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію та внесла зміни до регламенту, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

У МЗС назвали резолюцію ПАРЄ неприпустимою поступкою Росії.