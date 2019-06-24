Росія своїми діями намагається розвалити ПАРЄ – Гройсман.

Повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи створює величезні загрози для цієї організації.

Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це абсолютно неприпустимо. Я вважаю, що це взагалі створює величезні загрози для самої Парламентської асамблеї Ради Європи. І я впевнений, що це саме і є мета Росії – зробити деструктивні кроки для того, щоб розвалити цю організацію, посіяти там розбрат», - зазначив глава Кабміну.

Він наголосив, що українська сторона робить усе, аби запобігти такому розвитку подій. «Якщо, не дай Боже, це станеться, ми будемо реагувати консолідовано», - додав прем'єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 24-28 червня у Страсбурзі проходить літня сесія ПАРЄ. Раніше регламентний комітет Асамблеї затвердив проєкт резолюції, яким пропонується внести зміни до регламенту, що може ускладнити або взагалі заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її можливе повернення без виконання міжнародних зобов’язань.

Раніше Комітет міністрів Ради Європи на рівні глав МЗС на річній сесії у Гельсінкі підтримав позицію, що всі країни-члени повинні мати право брати участь у статутних органах організації, включаючи Парламентську асамблею, а також мають голосувати на виборах нового генерального секретаря організації у червні.