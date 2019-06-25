Київ відкликає посла при Раді Європи для консультацій - Клімкін

МЗС України відкликає зі Страсбурга посла при Раді Європи для консультацій через рішення про повернення Росії до ПАРЄ.

Про це глава МЗС Павло Клімкін написав у Facebook.

"Наш юридичний і людський обов’язок – брати участь у її (Ради Європи - ред.) механізмах захисту прав людини. Хоч арсенал цих механізмів далеко не ідеальний, але важливий. У всьому іншому РЄ втратила нашу довіру, і відновити її буде надзвичайно складно. З лідера зусиль для захисту прав людини організація перетворилась на простого менеджера, причому такого собі. Тому відкликаємо нашого посла при Раді Європи для консультацій", - зазначив він.

Міністр назвав "логічним кроком" те, що українська делегація у ПАРЄ офіційно оголосила про рішення призупинити роботу в Асамблеї на знак протесту. "Призупинення участі в ПАРЄ – цілком логічний крок. Але не назавжди, аби не віддавати РЄ на поталу Росії та її друзям", - наголосив він.

За словами Клімкіна, проблема полягає не у самому факті повернення російської делегації до ПАРЄ, а в тому, що "це поштовх до створення "нової нормальності" у відносинах з РФ.

"За цю нормальність виступає добра половина, а то й більше європейських країн та політиків. Маємо говорити з ними прямо і відверто – частка відповідальності за занепад Ради Європи лягає на них. Про наслідки для "нормандського формату" та мінського майданчика я вже неодноразово згадував. Реальні, а не символічні, виклики з’являться ж тоді, коли ці країни та політики намагатимуться вирішувати питання Донбасу і енергетичної незалежності, наприклад газового транзиту, за наш рахунок. Ми це ризикуємо відчути вже одразу після парламентських виборів", - підкреслив глава МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч із понеділка на вівторок ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до Асамблеї. У вівторок російські депутати з’явилися у ПАРЄ та були присутні на засіданні. Нині порушена процедура оскарження їхніх повноважень.

Резолюція передбачає внесення зміни до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Зі свого боку, постійна делегація Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи заявила, що призупиняє роботу у літній сесії ПАРЄ на знак протесту проти повернення російської делегації.